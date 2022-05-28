İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sekmez Sokak’ta ikamet eden, PETKİM’den emekli merhum Recep Kor’un eşi, 6 çocuk annesi Şazimet Kor(88) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Kor’un cenazesi öğle namazında Mehmet Ali Paşa Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.