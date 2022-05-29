İzmit Gültepe Mahallesi Başer Sokak adresinde ikamet eden Yenidoğan’ın eski esnaflarından olan Mehmet Ön (83) akciğer kanseri ve Koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Ön’ün cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.