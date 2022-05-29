İzmit Serdar Mahallesi Mutlu Sokak adresinde ikamet eden sanayi esnaflarından merhum Nermi Metin’in eşi Servet Metin (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Servet Metin’in cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.