Derince Fatih Sultan Mahallesi Gümüş Sokak adresinde ikamet eden esnaf emeklisi ve Derince Karadenizliler Derneği önceki dönem başkanı İbrahim Aydın (70) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İbrahim Aydın’ın cenazesi Yıldız Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.