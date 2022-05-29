İzmit Orahniye Mahallesi Orhaniye Merkez Küme Evleri adresinde ikamet eden Kocaeli emniyet Müdürlüğü’nden emekli bekçi merhum Kasım Emre’nin eşi Şadiye Emre (82) kalp yetmezliği nedeniylevefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Şadiye Emre’nin cenazesi Orhaniye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.