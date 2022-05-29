Şadiye Emre
İzmit Orahniye Mahallesi Orhaniye Merkez Küme Evleri adresinde ikamet eden Kocaeli emniyet Müdürlüğü’nden emekli bekçi merhum Kasım Emre’nin eşi Şadiye Emre (82) kalp yetmezliği nedeniylevefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Şadiye Emre’nin cenazesi Orhaniye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.