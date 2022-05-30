Gölcük Yenimahalle 297. Sokak adresinde ikamet eden Goodeyar’dan emekli merhum Vasfi Alp’in eşi, Emine Alp (80) kalp ve böbrek yetmezlikleri nedeniyle vefat etti. AKP önceki dönem Gölcük ilçe başkanı İdris Alp ile birlikte 5 çocuk annesi Emine Alp’in cenazesi öğle namazında Hamidiye Köy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.