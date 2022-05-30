Emine Alp
Gölcük Yenimahalle 297. Sokak adresinde ikamet eden Goodeyar’dan emekli merhum Vasfi Alp’in eşi, Emine Alp (80) kalp ve böbrek yetmezlikleri nedeniyle vefat etti. AKP önceki dönem Gölcük ilçe başkanı İdris Alp ile birlikte 5 çocuk annesi Emine Alp’in cenazesi öğle namazında Hamidiye Köy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.