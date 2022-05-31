İzmit Tüysüzler Mahallesi Kamelya Sokak adresinde ikamet eden çiftçi, Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata ile birlikte 7 çocuk babası Mustafa Harata(101)vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Tüysüzler Fatih Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.