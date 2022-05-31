Mustafa Harata
İzmit Tüysüzler Mahallesi Kamelya Sokak adresinde ikamet eden çiftçi, Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata ile birlikte 7 çocuk babası Mustafa Harata(101)vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Tüysüzler Fatih Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.