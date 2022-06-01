Gebze'de ikamet eden Almanya’dan emekli merhum Necmettin Sancak’ın eşi, 8 çocuk annesi Sariye Sancak (91) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Gebze İlyas Bey Camiinden alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’un Köprübaşı ilçesine gönderildi.