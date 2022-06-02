İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi adresinde ikamet eden, 40 yıldır İzmit’in el işlemeleri pazarcısı olan Tahir Kahyaoğlu (92) beyinden pıhtı atması sonucu 30 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. İYİ Parti Kurucularından, Türk Eğitim-Sen eski il başkanı, Kamu-Sen il temsilcisi, eski milletvekili adayı Zekai Kahyaoğlu ile birlikte 2 çocuk babası, 8 torun sahibi olan Tahir Kahyaoğlu’nun cenazesi Turgut Evliya Çelebi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.