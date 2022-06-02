Şehri Kale
Körfez Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi, 5 çocuk babası Şehri Kale (90) vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Körfez Fatih Camiinden alınarak İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
Körfez Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi, 5 çocuk babası Şehri Kale (90) vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Körfez Fatih Camiinden alınarak İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.