Gölcük Hamidiye Mahallesinde ikamet eden Merhum İlyas Sirmen'in oğlu Zekeriya, Abdülhamid ve Ahmet Sirmen'in kardeşleri, Behlül Sirmen'in babası Mehmet Sirmen (57) vefat etti. Sirmen’in cenazesi Hamidiye Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığına toprağa verildi.