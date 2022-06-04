İzmit Serdar Mahallesi Can Sokak adresinde ikamet eden Almanya’da ikamet eden Arif Turcan’ın eşi, 2 çocuk annesi Christine Maria Turcan(69) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Köşem Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.