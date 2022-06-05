Gölcük Yazlık Merkez Mahallesi Yazlık 17 Ağustos Caddesi’nde ikamet eden Yazlık Mahallesi’nin eski muhtarlarından merhum İsmail Ekiz’in eşi 5 çocuk annesi Hacer Ekiz (100) vefat etti. Organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Hacer Ekiz’in cenazesi öğle namazına müteakip Yazlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Eski Yazlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.