Derince Çenedağ Mahallesi Yumak Sokak’ta ikamet eden ve yurt dışında yaşayan Celal Gedleç (51) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Celal Gedleç’in cenazesi öğle namazına müteakip İmam Hüseyin Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.