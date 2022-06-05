Körfez Atalar Mahallesi Hanımeli Sokak’ta ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden emekli, 2 çocuk babası Kazım Varnalı (70) vefat etti. Cilt kanseri nedeniyle vefat eden Kazım Varnalı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Yeşiltepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Yeşiltepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.