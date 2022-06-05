Derince Yavuz Sultan Mahallesi Yasemin Sokak’ta ikamet eden askeriye havacılıktan emekli 1 çocuk babası Mehmet Münip Derelioğlu (76) vefat etti. Yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat eden Mehmet Münip Derelioğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Hacı Abbas Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.