İzmit Karabaş Mahallesi Kuruçeşme Sokak adresinde ikamet eden Marshall’dan emekli Cafer Yamankaya (85) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cafer Yamankaya’nın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.