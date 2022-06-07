İzmit Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak adresinde ikamet eden Kocaelispor'un eski yöneticisi Ferit Ataman (72) tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Aslen Ardahanlı olan evli ve 1 çocuk babası Ferit Ataman'ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.