Ferit Ataman
İzmit Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak adresinde ikamet eden Kocaelispor'un eski yöneticisi Ferit Ataman (72) tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Aslen Ardahanlı olan evli ve 1 çocuk babası Ferit Ataman'ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.