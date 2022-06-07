İzmit Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden İzmit Fethiye Caddesi eski esnaflarından olan Aysun Bebe’nin sahibi Musa Düren (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Musa Düren’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.