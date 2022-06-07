İzmit Tepeköy Mahallesi Başak Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mustafa Barutçu (90) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve Barutçu Emlak sahibi Hüseyin Barutçu ile birlikte 4 çocuk babası olan Mustafa Barutçu’nun cenazesi Tepeköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi.