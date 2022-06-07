İzmit Topçular Mahallesi Hazar Sokak adresinde ikamet eden serbest çalışan merhum Zeki Çelik’in eşi Nevin Çelik (50) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve3 çocuk annesi olan Nevin Çelik’in cenazesi Topçular Necati Bey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.