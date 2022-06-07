Kandıra Goncaaydın Mahallesi Ömerli mevkii küme evleri adresinde ikamet eden Köy Hizmetleri’nden emekli eski Goncaaydın Mahalle Muhtarı Salim Şahin (72) vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Salim Şahin’in cenazesi Goncalar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Goncaaydın Mezarlığında toprağa verildi.