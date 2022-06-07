Salim Şahin
Kandıra Goncaaydın Mahallesi Ömerli mevkii küme evleri adresinde ikamet eden Köy Hizmetleri’nden emekli eski Goncaaydın Mahalle Muhtarı Salim Şahin (72) vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Salim Şahin’in cenazesi Goncalar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Goncaaydın Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.