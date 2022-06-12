İzmit Körfez Mahallesi Yeşilkent Sokak adresinde ikamet eden fabrikadan emekli Hakan Özgün (55) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hakan Özgün’ün cenazesi 42 Evler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.