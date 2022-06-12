Osman Keskin
İzmit Yenişehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak adresinde ikamet eden serbest çalışan Osman Keskin (92) vefat etti. AKP İzmit İlçe Yöneticisi, eski meclis üyesi ve Kocaeli Tanker’in sahibi olan Yaşar Keskin ile birlikte 7 çocuk babası olan Osman Keskin’in cenazesi Çubuklubala Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklubala Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.