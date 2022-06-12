İzmit Yenişehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak adresinde ikamet eden serbest çalışan Osman Keskin (92) vefat etti. AKP İzmit İlçe Yöneticisi, eski meclis üyesi ve Kocaeli Tanker’in sahibi olan Yaşar Keskin ile birlikte 7 çocuk babası olan Osman Keskin’in cenazesi Çubuklubala Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklubala Mezarlığında toprağa verildi.