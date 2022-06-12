Gölcük Şirinköy Mahallesi 873 Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersane Komutanlığı’ndan emekli Tahsin Koç (84) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Tahsin Koç’un cenazesi Sivritepe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.