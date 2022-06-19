İzmit Yeşilova Mahallesi Bağımsız Sokak adresinde ikamet eden Köy Hizmetleri’nden emekli İbrahim Cinkılıç (91) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İbrahim Cinkılıç’ın cenazesi Beyazıt Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığında toprağa verildi.