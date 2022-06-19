İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Valiliği’nden emekli Selahattin Baş’ın eşi, Alemdar Vergi Dairesi’nden emekli Nilgün Baş (66) ALS hastalığı nedeniyle vefat etti. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olan Armağan Soykan’ın annesi olan Nilgün Baş’ın cenazesi İzmit Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.