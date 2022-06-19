Nilgün Baş
İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Valiliği’nden emekli Selahattin Baş’ın eşi, Alemdar Vergi Dairesi’nden emekli Nilgün Baş (66) ALS hastalığı nedeniyle vefat etti. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olan Armağan Soykan’ın annesi olan Nilgün Baş’ın cenazesi İzmit Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.