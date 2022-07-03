Derince İbnisina Mahallesi Güngör Sokak’ta ikamet eden Maden Kömürleri’nden emekli Seyit Kök’ün eşi ve 3 çocuk annesi Harbiye Kök (75) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Harbiye Kök’ün cenazesi öğle namazına müteakip Medine Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.