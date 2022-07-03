İzmit Cedit Mahallesi Sıra Kavaklar Sokak’ta ikamet eden 4 çocuk babası ve Almanya’dan emekli olan Rafet Öner (83) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Erenler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.