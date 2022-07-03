Gölcük Donanma Mahallesi 241.Sokak’ta ikamet eden Gölcük Tersanesi’nden emekli merhum Alişen Erkal’ıneşi ve 5 çocuk annesi Yadigar Erkal (82) vefat etti. Beyne pıhtı atması nedeniyle vefat eden Yadigar Erkal’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Bayram Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.