İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi İsmail Özen Caddesi adresinde ikamet eden emelki mobilyacı Saffet Tuğralı’nın eşi Aynur Tuğralı (60) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Aynur Tuğralı’nın cenazesi Kuruçeşme Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.