Aslen Karamürselli olan ve Almanya’da çalışan Hüseyin Aygün (61)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Aygün’ün cenazesi Pazarköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pazarköy Mezarlığında toprağa verildi.