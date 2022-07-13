Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi’nde ikamet eden postacılıktan emekli merhum Cengiz Ulaş’ın eşi ve 3 çocuk annesi Gülhanım Ulaş (57) vefat etti. Kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Gülhanım Ulaş’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Karamürsel Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.