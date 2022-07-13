Güven Kotan
Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Yıldız Sokak adresinde ikamet eden 3 çocuk babası, emekli Güven Kotan (58) Akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Güven Kotan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Darıca Erenler Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
- Doğum:13 Haz 2022 - 13 Tem 2022
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.