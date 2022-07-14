İzmit Kadıköy Mahallesi Ergün Sokak adresinde ikamet eden emekli terzi ve 4 çocuk babası İsmet Hocaoğlu (88) vefat etti. Kalp yetmezliği bulunan ve yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat eden İsmet Hocaoğlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıkta toprağa verildi.