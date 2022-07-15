Karamürsel Kayacık Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak adresinde ikamet eden balıkçı merhum Hüseyin Circioğlu’nuneşi ve 5 çocuk annesi Bedriye Circioğlu (93) vefat etti. Kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Bedriye Circioğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Karamürsel Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karamürsel Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.