Bedriye Circioğlu
Karamürsel Kayacık Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak adresinde ikamet eden balıkçı merhum Hüseyin Circioğlu’nuneşi ve 5 çocuk annesi Bedriye Circioğlu (93) vefat etti. Kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Bedriye Circioğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Karamürsel Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karamürsel Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.