Derince Tahtalı Mahallesi Sofular Mevki Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi, 6 çocuk babası ve 2014 yılından beri yatalak olan Mehmet Akkoç (86) vefat etti. Mehmet Akkoç’un cenazesi öğle namazına müteakip Sofular Tahtalı Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sofular Tahtalı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.