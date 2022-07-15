İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta ikamet eden Sayarbahçe Belediyesi’nden emekli Tacettin Kocaman’ın eşi ve 3 çocuk annesi Melahat Kocaman (57) vefat etti. Mide kanseri nedeniyle vefat eden Melahat Kocaman’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Erenler Bayırı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.