İzmit Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan merhum Nazmi Kılınç’ın eşi ve 4 çocuk annesi Emine Kılıç (87) vefat etti. Yatalak ve alzheimer hastası olan Emine Kılıç’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Kurtdere Köy Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kurtdere Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.