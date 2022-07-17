İzmit Hatipköy Mahallesi Hatipköy Caddesi adresinde ikamet eden Federal Moğul’dan emekli Ali Taş’ın eşi ve 3 çocuk annesi Nuray Taş (63) vefat etti. Beyin kanaması nedeniyle vefat eden Nuray Taş’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Hatipköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.