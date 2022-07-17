İzmit Yenişehir Mahallesi Banu Sokak adresinde ikamet eden elektrik ustası merhum Mehmet Dural Elalmış’ın eşi ve 4 çocuk annesi Nihal Elalmış (72) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Nihal Elalmış’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Yavuz Sultan Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.