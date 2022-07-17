İzmit Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi adresinde ikamet eden emekli hava Albayı Emin Sezai İskit’in eşi ve 3 çocuk annesi Nezahat İskit (96) vefat etti. Solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden Nezahat İskit’in cenazesi öğle namazına müteakip Kent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.