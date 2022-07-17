İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi’nde ikamet eden Goodyear’dan emekli merhum Uyanık Elimboz’un eşi ve 3 çocuk annesi Özden Elimboz vefat etti. ALS hastası olan Özden Elimboz’un cenazesi ikindi namazına müteakip Mesudiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.