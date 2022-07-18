Kandıra Akıncı Mahallesi Hatipler Mevki Küme Evleri adresinde ikamet eden 3 çocuk babası ve Eczacıbaşı Vitra’dan emekli Salim Yüksel (85) vefat etti. Ciğere su toplanması nedeniyle vefat eden Salim Yüksel’in cenazesi öğle namazına müteakip Akıncı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Akıncılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.