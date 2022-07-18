İzmit Kadıköy Mahallesi Ergün Sokak adresinde ikamet eden şehirlerarası otobüs şoförlüğünden emekli Selahattin Sever’in eşi ve 2 çocuk annesi Hatice Sever (71) vefat etti. Rahim kanseri nedeniyle vefat eden Hatice Sever’in cenazesi öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.