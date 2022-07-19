Karamürsel Tepeköy Mahallesi Esen Yalı Sokak adresinde ikamet eden eski esnaflardan emekli ve 6 çocuk babası Aydın Demirci (75) vefat etti. Şeker ve tansiyon hastası olan Aydın Demir’in cenazesi ikindi namazına müteakip Ereğli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ereğli Mezarlığı’nda toprağa verildi.