İzmit Bulduk Mahallesi Bulduk Merkez Mevki Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Salih Özen’in eşi ve 4 çocuk annesi Fatma Özen (92) vefat etti. Yatalak olan Fatma Özen’in cenazesi öğle namazına müteakip Piroğlu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bulduk Mezarlığı’nda toprağa verildi.