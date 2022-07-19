Darıca Cami Mahallesi Şelale Sokak adresinde ikamet eden çiftçilikten emekli ve 5 çocuk babası Kenan Keskin (77) vefat etti. Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren, ardından da kaptığı enfeksiyon nedeniyle vefat eden Kenan Keskin’in cenazesi ikindi namazına müteakip Mina Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.