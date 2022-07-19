Başiskele Doğantepe Mahallesi Doğantepe Mevlana Caddesi adresinde ikamet eden tersaneden komutanlığından emekli ve 3 çocuk babası Salih Keskin (76) vefat etti. Koa hastalığı nedeniyle vefat eden Salih Keskin’in cenazesi öğle namazına müteakip Azizağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Azizağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.