Gölcük Topçular Mahallesi Saraybosna Caddesi’nde ikamet eden Hollanda'da yaşayan Enes Cingü ve Gözde Cingü’nün anneleri Aysel Şengül (51) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Aysel Şengül’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Yavuz Sultan Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.